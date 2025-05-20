Российская олимпийская чемпионка приостановила карьеру ради рождения ребенка

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко рассказала, что берет паузу в карьере, чтобы родить ребенка. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«И сейчас уже я могу поделиться новостью, что на этот год я беру декретный отпуск, мы ждем пополнения в нашей семье. Этот год семейный, восстановительный и с новыми задачами. Я не говорю, что это окончание моего пути в спорте, просто новый этап. Зная себя, могу сказать, что дальше может произойти всё что угодно», — сказала Колесниченко.

Спортсменке 31 год. Ее супруг — чемпион мира и Европы по плаванию в ластах Андрей Арбузов.

Колесниченко в июле 2013 года в Барселоне на чемпионате мира завоевала первые золотые медали: в дуэте и группе. На Олимпийских играх в 2016 году в составе сборной России она выиграла групповые соревнования.

В 2017-м году на чемпионате мира она дебютировала в соревнованиях солисток, завоевав две золотые медали. Также дважды победила в состязаниях дуэтов с Александрой Пацкевич. На Олимпиаде-2020, которая прошла летом 2021 года из-за пандемии коронавирусной инфекции, Колесниченко в дуэте со Светланой Ромашиной завоевала золотую медаль, а после, в составе группы, завоевала третье олимпийское золото.

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