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«Арис» может избавиться от Кокорина

Кипрский «Арис» может расторгнуть контракт с российским нападающим Кокориным
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Aris Limassol F.C/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Кипрский «Арис» может расторгнуть контракт с российским футболистом Александром Кокориным. Об этом в Telegram-канале сообщает журналист Иван Карпов.

Это связано с тем, что руководство команды в новом векторе развития намеревается сделать упор на молодых футболистов. Рабочее соглашение Кокорина, которому 34 года, действует до лета 2026 года, однако контракт может быть расторгнут ранее.

В 2021 году нападающий стал игроком итальянской «Фиорентины». Российский футболист редко попадал в состав команды и летом 2022 года на правах аренды перешел в кипрский «Арис». Форвард отыграл один сезон и принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали в прошлом сезоне.

В сентябре 2023 года он вновь вернулся в «Арис». Всего он принял участие в 92 матчах в составе клуба, в которых забил 33 мяча.

Большую часть карьеры футболист провел в России, он защищал цвета «Динамо», «Анжи», «Зенита», «Сочи» и «Спартака». В составе сборной России Кокорин провел 47 матчей, забив 12 мячей.

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