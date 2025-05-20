«В Москве лучше»: Аршавин раскрыл, что ему не понравилось в Нью-Йорке

Экс-игрок Аршавин заявил, что ему не понравились дороги в Нью-Йорке

Бронзовый призер чемпионата Европы по футболу в составе сборной России и экс-игрок петербургского «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что ему не понравились дороги в Нью-Йорке. Его слова приводит Sport24.

Аршавин побывал в США, где вживую наблюдал, как хоккеист Александр Овечкин превзошел достижение Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Все было организовано на высшем уровне. Единственное — слышал, что в Америке суперские дороги. Но когда мы ехали по Нью-Йорку, я бы так не сказал. Так скажем, ямы тоже есть. Думаю, в Москве [дороги лучше]», — заявил он.

В 1999 году Аршавин дебютировал за «Зенит». После девяти лет в петербургской команде россиянин перешел в лондонский «Арсенал». Аршавин на протяжении четырех лет играл в Англии. В апреле 2009 года он стал лучшим игроком месяца в Английской премьер-лиге (АПЛ).

В 2012 году он вернулся в «Зенит» на правах аренды, а через год подписал полноценный контракт. В 2015 году полузащитник поиграл за краснодарскую «Кубань». Свою карьеру Аршавин завершил в 2018 году в клубе из Казахстана «Кайрат».

Ранее Аршавин рассказал, планирует ли он возглавить клуб РПЛ в ближайшее время.