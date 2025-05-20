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Жена футболиста «Локомотива»: не раз видела слезы мужа из-за ситуации в «Локомотиве»

Жена игрока «Локомотива» Тикнизяна Ромашкина: Наир плакал из-за ситуации в клубе
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Яна Ромашкина, жена футболиста московского «Локомотва» Наира Тикнизяна, заявила, что ее муж плакал из-за ситуации в клубе, передает «Матч ТВ».

«За последний год я не раз видела слезы на глазах своего мужа из‑за его ситуации в клубе. Из‑за его нестабильного положения в команде. Он очень переживает», — сказала Ромашкина.

После игры с московским ЦСКА Тикнизян заявил, что чувствует себя «последним говном».

«Летом хочу перемен. Я очень уважаю «Локомотив». Благодарен за все, что для меня сделал клуб. Также благодарен главному тренеру, но на сегодняшний день я даже не являюсь игроком ротации», — сказал Тикнизян.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «РЖД Арена», завершилась с результатом 2:2. «Локомотив» дважды забил в первой половине игры: дубль на счету Дмитрия Воробьева на 10-й и 25-й минутах. На 47-й минуте Сауль Гуарирапа сократил отставание, а на 80-й равным счет сделал Матвей Кисляк.

Ранее сообщалось о том, что Тикнизян отстранен от тренировок с командой после скандального интервью.

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