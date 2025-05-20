«Спартак» занял последнее место в неофициальном чемпионате Москвы

«Локомотив» стал победителем неофициального чемпионата Москвы по футболу, сыграв в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА со счетом 2:2

Эта встреча стала последней между двумя московскими командами в рамках сезона-2024/25.

«Локомотив» и ЦСКА набрали в матчах между московскими командами по десять очков, но «Локомотив» оказался выше по личным встречам. «Динамо» заняло третье место с семью баллами, опередив по личным встречам «Спартак».

После 29-го тура «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 64 очка. «Зенит», идущий на втором месте, отстает от лидера всего на один балл.

В заключительном туре «Зенит» на своем поле примет грозненский «Ахмат», а «Краснодар» также на домашней арене сыграет с московским «Динамо». Все матчи 30-го тура стартуют одновременно — 24 мая в 16:30 по московскому времени.

Петербургский «Зенит» в течение шести лет является чемпионом России. «Краснодар» может выиграть свой первый трофей в истории.

Ранее экс-футболист «Зенита» рассказал, кто станет чемпионом РПЛ.