Экс-футболист «Зенита» рассказал, кто станет чемпионом РПЛ

Экс-футболист «Зенита» Алексей Гасилин заявил, что петербургский клуб станет чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Матч ТВ».

«Я думаю, что «Динамо» будет биться. И «Краснодар» сыграет вничью. А вот «Зенит» победит и станет чемпионом», — сказал Гасилин.

После 29-го тура «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 64 очка. «Зенит», идущий на втором месте, отстает от лидера на один балл.

В заключительном туре «Зенит» на своем поле примет грозненский «Ахмат», а «Краснодар» также на домашней арене сыграет с московским «Динамо». Все матчи 30-го тура стартуют одновременно — 24 мая в 16:30 по московскому времени.

Петербургский «Зенит» в течение шести лет является чемпионом России. «Краснодар» может выиграть свой первый трофей в истории.

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