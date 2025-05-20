Вяльбе рассказала, будет ли в ближайшее время подниматься вопрос о возвращении российских лыжников

Вяльбе: на ближайшем конгрессе FIS не будут обсуждать возвращение россиян

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что на ближайшем конгрессе Международной федерации лыжного спорта (FIS) не будет обсуждаться вопрос возвращения россиян, передает «Матч ТВ».

«В повестке дня этого вопроса нет», — сказала Вяльбе.

Ближайший конгресс FIS пройдет 13 июня.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026. При этом в организации пока не намерены конкретно обсуждать вопрос о возвращении российских лыжников.

Ранее норвежским лыжникам предложили заклеить рот.