Мостовой объяснил, за счет чего ЦСКА отыграл два мяча в матче с «Локомотивом»

Мостовой: матч с «Локомотивом» показал, что у ЦСКА есть характер

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что московский ЦСКА отыгрался в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом» благодаря характеру, передает «Чемпионат».

«Вчерашний матч говорит о том, что у игроков армейцев есть характер. Все же говорим, что ЦСКА — одна из лучших команд во второй части сезона. Другое дело, что в итоге команда потеряла очки, ведь была фаворитом», — сказал Мостовой.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «РЖД Арена», завершилась с результатом 2:2. «Локомотив» дважды забил в первой половине игры: дубль на счету Дмитрия Воробьева на 10-й и 25-й минутах. На 47-й минуте Сауль Гуарирапа сократил отставание, а на 80-й равным счет сделал Матвей Кисляк.

В турнирной таблице национального первенства «Локомотив» занимает шестую строчку, набрав 50 баллов. ЦСКА продолжает оставаться на третьей позиции — у коллектива 56 очков и они опережают «Динамо» по дополнительным показателям.

Ранее футболист «Локомотива» был отстранен от тренировок с командой после скандального интервью.