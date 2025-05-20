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В США полиция задержала российского игрока «Вашингтона»

В США полиция арестовала хоккеиста «Вашингтона» Алексеева
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Nick Wass/AP

Полиция округа Арлингтон задержала российского защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Алексеева, который находился в состоянии алкогольного опьянения, передает ARL Now.

Инцидент произошел в ночь на 17 мая. Полицейских вызвал свидетель, который сообщил о драке около одного из заведений.

В ходе задержания полицейским пришлось применить перцовый баллончик. В отчете полиции сказано, что Алексеев был арестован, ему предъявлено обвинение в нахождении в нетрезвом виде в общественном месте. Россиянин был доставлен в полицейский участок, но затем был выпущен.

«Вашингтон» закончил выступления в Кубке Стэнли, уступив в четвертьфинальной серии «Каролине Харрикейнз». Серия до четырех побед завершилась со счетом 4:1. «Каролина» сыграет в полуфинальной серии с «Флоридой». Серия до четырех побед начнется 21 мая.

Ранее Александр Овечкин оценил минувший сезон для «Вашингтона».

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