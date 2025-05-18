Овечкин оценил минувший сезон для «Вашингтона»

Овечкин: это был отличный год для меня и «Вашингтона»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что минувший сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ) был отличным для него и команды, передает официальный сайт НХЛ.

«Это был отличный год — для меня, для клуба, для команды. Конечно, проигрывать в плей-офф — это ужасно, но я думаю, что опыт, который мы получили в этом сезоне, поможет нам вырасти», — сказал Овечкин.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

«Вашингтон» закончил выступления в Кубке Стэнли, уступив в четвертьфинальной серии «Каролине». Серия до четырех побед завершилась со счетом 4:1. В полуфинальной серии «Каролина» сыграет с победителем пары «Торонто» — «Флорида».

Ранее Овечкин получил подарок от Дэвида Бэкхема.