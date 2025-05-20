Финляндия обыграла Канаду в матче чемпионата мира по хоккею

Сборная Финляндии обыграла Канаду по буллитам на чемпионате мира по хоккею

Сборная Финляндии обыграла команду Канады на групповом этапе чемпионата мира по хоккею.

Основное время встречи завершилось с результатом 1:1. На 38-й минуте Канаду вперед вывел Райан О'Райли, а сравнял счет на 48-й минуте Патрик Пуйстола.

По итогам овертайма победителя выявить не удалось, а в серии послематчевых буллитов точнее оказались финны — 2:1. На точные броски Пуйстолы и Ээли Толванена канадцы смогли ответить лишь одним реализованным буллитом от Кента Джонсона.

Команды выступают в группе A. После этой победы сборная Финляндии набрала 13 очков и занимает третье место. Канада имеет в активе 16 баллов после шести встреч и располагается на второй строчке.

Заключительный матч в группе Финляндия проведет против Словакии 20 мая, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 17:20 по московскому времени. Канада в этот же день сразится со Швецией, начало матча — 21:20 мск.

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