«Мы сильнее»: легендарный игрок ЦСКА сравнил команду своего года с нынешним составом

Карвальо заявил, что ЦСКА 2005 года сильнее текущего состава команды

Бывший полузащитник ЦСКА бразилец Даниэл Карвальо заявил, что состав «армейцев» во времена его выступлений за команду в 2005 году, сильнее, чем нынешний состав. Слова футболиста приводит «Советский спорт».

«Конечно, из-за возраста — нынешняя команда. Но если сравнить команду, в которой мы выступали раньше и ту, которая играет сейчас — я думаю, мы сильнее», — заявил Карвальо.

18 мая команда ветеранов ЦСКА крупно обыграла сборную европейских клубов в гала-матче в честь 20-летия победы армейцев в Кубке УЕФА.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счетом 5:1. Хет-трик в составе армейской команды оформил бразилец Вагнер Лав, еще по одному голу на свой счет записали Алан Дзагоев и Милош Красич. Единственный мяч за сборную европейских клубов забил Дидье Дрогба.

Карвальо вышел на поле в стартовом составе и провел на поле 28 минут.

Ранее Вагнер Лав назвал самую большую сумму, которую он тратил за ночь в Москве.