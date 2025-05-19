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18-летняя Андреева поднялась в рейтинге WTA

Андреева поднялась на шестую строчку рейтинга WTA
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Jonathan Hui-Imagn Images/Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева поднялась на шестую позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Информация об этом появилась на официальном сайте организации.

В обновленной версии рейтинга в активе Андреевой 4986 очков. Она обошла американку Мэдисон Киз, у которой стало 4674 балла.

До сегодняшнего дня лучшим результатом 18-летней россиянки было седьмое место.

Рейтинг продолжает возглавлять белоруска Арина Соболенко. Со второго на пятую строчку опустилась Ига Швентек из Польши. Ее обошли американки Коко Гауфф (2-е место) и Джессика Пегула (3-е место), а также Ясмин Паолини из Италии (4-е место).

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе со Шнайдер она добралась до финала турнира. Мирра является полуфиналисткой двух турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); также она — победительница пяти турниров WTA (из них три — в одиночном разряде).

Ранее российская теннисистка заявила, что в стране очень мало поддержки спортсменам.

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