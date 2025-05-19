В «Ростове» ответили на слухи о распродаже футболистов

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц призвал болельщиков акцентировать внимание на заключительных матчах сезона на фоне слухов о больших перестановках в клубе. Слова главы команды приводит пресс-служба в Telegram-канале.

«Уважаемые болельщики! Впереди у «Ростова» два важных матча. Прошу вас акцентировать внимание на предстоящих встречах, а не на слухах. Сейчас у нас есть вопросы, которые надо решить. Доверяйте только официальным источникам и не поддавайтесь провокациям», — заявил Арутюнянц.

Ранее стало известно, что по окончании сезона клуб покинут президент, спортивный директор, тренерский штаб и большое число игроков.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» занимает девятую позицию, набрав 38 очков после 29 проведенных встреч.

В Суперфинале Кубка России коллектив сыграет против московского ЦСКА. Встреча состоится 1 июня на стадионе «Лужники». Начало запланировано на 18:00 по московскому времени.

Ранее Валерий Карпин объяснил уход из «Ростова».