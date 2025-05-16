Карпин объяснил уход из «Ростова»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил, почему решил покинуть пост наставника «Ростова». Об этом он рассказал в шоу «Кстати».

«Не то чтобы это было неожиданное решение, — оно назревало с осени. Просто хотелось чуть меньше беготни. Сначала ехать на автобусе семь часов, потом ещё четыре лететь на самолете. И так три года. Тяжеловато», — заявил Карпин.

25 февраля «Ростов» объявил об уходе Карпина.

Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 года, в 2021 году он принял управление сборной России, поначалу покинув пост в «Ростове», но после отстранения России от участия в международных соревнованиях стал совмещать посты.

Новым наставником ростовчан стал помощник Карпина испанец Джонатан Альба. Под его руководством клуб дошел до Суперфинала Кубка России.

Карпин обладает российским, испанским и эстонским гражданством. Семья главного тренера сборной России проживает в Таллине, сам он родом из Нарвы.

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