Названы страны, которые выступили за возвращение России

Пять стран из Южной Америки поддержали возвращение России на международную арену на конгрессе Международной федерации футбола (FIFA), который состоялся 15 мая в Асунсьоне (Парагвай). Об этом сообщает Sport24.

«Южная Америка уже давно обозначила свою позицию — они за то, чтобы российские сборные вернулись. За возвращение российских команд, например, выступают Бразилия, Уругвай, Парагвай, Колумбия и Чили», — заявил собеседник.

Отмечается, что официально тема возвращения России на собрании не поднималась.

После начала специальной военной операции России на Украине ФИФА и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее сообщалось о том, что разговор о возвращении России в международный футбол сорвался из-за Владимира Зеленского.