«Манчестер Юнайтед» обновил антирекорд по поражениям в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» обновил клубный антирекорд по поражениям с момента начала Английской премьер-лиги (АПЛ).

16 мая команда потерпела поражение от «Челси» в матче 37-го тура национального первенства. Этот проигрыш стал для команды 18-м в сезоне. Никогда ранее команда не уступала в стольких матчах в рамках одного сезона АПЛ.

Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0. Единственный мяч на 71-й минуте с передачи Риса Джеймса забил Марк Кукурелья.

Команда под руководством Энцо Марески продолжает борьбу за выход в Лигу чемпионов: «Челси» набрал 66 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата страны. «Манчестер Юнайтед» с 39-ю баллами идет на 16-й строчке в таблице АПЛ.

В заключительном туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» сыграет на чужом поле с «Тоттенхэмом». Этот матч также пройдет 25 мая, игра начнется в 18:00 мск.

Чемпионом этого розыгрыша АПЛ стал «Ливерпуль», набрав 83 очка. На данный момент они опережают ближайшего преследователя в лице «Арсенала» на 15 баллов.

Ранее стала известна судьба Неймара.