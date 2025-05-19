«Она обречена»: Губерниев призвал Вяльбе уйти в отставку

Комментатор Дмитрий Губерниев призвал главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе добровольно покинуть пост президента организации, отметив, что «она обречена». Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Елена Валерьевна просто пытается сейчас подсластить горькую пилюлю поражения. Все поняли, что она уже обречена. Ее время ушло. На ее месте я бы подал добровольно в отставку, чтобы сохранить лицо. Потому что она в любом случае не будет руководить федерацией, это все понимают», — заявил Губерниев.

20 апреля Губерниев поздравил Елену Вяльбе с днем рождения и намекнул на скорую отставку ее с поста главы ФЛГР. Журналист уже не раз заявлял о своем намерении сместить Вяльбе с поста президента.

Губерниев — лауреат премии «ТЭФИ» в 2007, 2015 и 2019 годах. Заслуженный журналист Российской Федерации (2023). Он работает на «Матч ТВ», а с 2013 по 2015 год был главным редактором Объединенной дирекции спортивных каналов ВГТРК. Вяльбе — трехкратная олимпийская чемпионка. ФЛГР она возглавила в 2010 году.

Ранее Губерниев рассказал о планах на посту главы ФЛГР.