Олимпийский чемпион: кому они врут, что нет денег на школу Загитовой?

Олимпийский чемпион Тихонов: не надо врать, что на школу Загитовой нет денег

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отреагировал на новость о том, что власти Татарстана отказали фигуристке Алине Загитовой в строительстве школы за 1 млрд рублей, призвав не врать, что на школу нет денег, передает «ВсеПроСпорт».

«В интернете написано, сколько всего разворовано. Кому они врут, что нет денег на школу Загитовой? Пусть они потрясут тех, кто гребет триллионами. Загитова — уникальная спортсменка, она великая олимпийская чемпионка», — сказал Тихонов, отметив, что школа будет не для Загитовой, а для всего подрастающего поколения и будущих чемпионов.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». В феврале она призналась, что провалила работу ведущей на «Ледниковом периоде».

19 июня 2024 года фигуристка защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Ранее Алексей Ягудин назвал Загитову одним словом.