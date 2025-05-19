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Экс-тренер «Спартака» назвал фаворита дерби «Локомотив» — ЦСКА

Тренер Гладилин заявил, что ЦСКА может обыграть «Локомотив» в дерби
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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший тренер столичного «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что московский ЦСКА с большой долей вероятности сумеет одержать победу в дерби в рамках 29-го тура чемпионата России против «Локомотива».

По его словам, иной исход возможен лишь в случае, при котором «железнодорожники» покажут запредельный настрой.

«Нас ожидает интересная игра, в которой ЦСКА должен одержать победу. По качеству игры и по составу они превосходят «Локомотив». Но футбол так устроен, что если молодые ребята из «Локомотива» соберутся и будут играть на максимум своих возможностей, то возможен любой результат», — заявил Гладилин.

ЦСКА после 28 туров идет на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 55 очков и на балл отставая от «Динамо», имея игру в запасе. «Локомотив» идет на шестой строчке и уже лишился математических шансов побороться за медали. В активе «железнодорожников» 49 баллов.

Матч между ЦСКА и «Локомотивом» состоится в понедельник, 19 мая. Игра пройдет на «РЖД Арене» и начнется в 20:30 по московскому времени.

Ранее ЦСКА предсказали победу над «Локомотивом» в дерби.

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