ЦСКА предсказали победу над «Локомотивом» в дерби

Бывший защитник сборной СССР по футболу Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что у московского ЦСКА больше шансов одержать победу в дерби в рамках 29-го тура чемпионата России против «Локомотива».

«Для ЦСКА это будет опасная игра, слишком долго они играли без спадов и срывов, показывая великолепную игру с сильнейшими командами. Все выиграли, это и настораживает. Такое расхолаживает игроков, нужно уметь серьезно настроиться в нужный момент. Третье место надо занимать — думаю, они настроятся, но будет непросто. У «Локомотива» может игра получиться, если они первыми забьют, но все же думаю, что армейцы выиграют — 1:0», — заявил Пономарев.

ЦСКА после 28 туров идет на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 55 очков и на балл отставая от «Динамо», имея игру в запасе. «Локомотив» идет на шестой строчке и уже лишился математических шансов побороться за медали. В активе «железнодорожников» 49 баллов.

Матч между ЦСКА и «Локомотивом» состоится в понедельник, 19 мая. Игра пройдет на «РЖД Арене» и начнется в 20:30 по московскому времени.

Ранее в «Динамо» рассказали о задаче команды на последний тур РПЛ.