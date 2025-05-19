Экс-футболист рассказал, кто заслуживает победу в РПЛ

Бывший футболист Максим Деменко заявил, что «Краснодар» больше заслуживает чемпионства, чем петербургский «Зенит», передает «Чемпионат».

«Какой бы ни был чемпион, он все равно чемпион. Однако, если брать сезон целиком, «Краснодар» больше заслуживает чемпионства, чем «Зенит». Но это футбол — никто не будет осуждать чемпиона», — сказал Деменко.

После 29-го тура «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 64 очка. «Зенит», идущий на втором месте, отстает от лидера всего на один балл. На третьем месте расположилось московское «Динамо», имеющее в активе 56 очков. Но отстающий на балл столичный ЦСКА свой матч 29-го тура еще не провел.

В заключительном туре «Зенит» на своем поле примет грозненский «Ахмат», а «Краснодар» также на домашней арене сыграет с московским «Динамо». Все матчи 30-го тура стартуют одновременно — 24 мая в 16:30 по московскому времени.

Ранее тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак назвал сложный аспект в чемпионской гонке РПЛ.