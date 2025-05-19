В ЦСКА рассказали, планирует ли клуб подписать контракт с Вагнером Лавом

Гендиректор ЦСКА Бабаев: Вагнер Лав поможет нам, но не в качестве игрока

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что экс-футболист команды Вагнер Лав поможет в будущем команде, но не в качестве игрока, передает «Чемпионат».

«Вагнер говорил, что думает продлить карьеру. Но именно в контексте ЦСКА этой темы не касались. Всему свое время. Очень надеюсь и даже уверен, что Вагнер поможет нам, но в другом качестве», — сказал Бабаев.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год и в 2013-м. За это время он вместе с командой шесть раз выиграл Кубок России, четыре раза — Суперкубок России, трижды стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ). В сезоне-2004/05 нападающий стал победителем Кубка УЕФА.

Затем бразильский форвард поиграл в Китае, Бразилии, Франции, Турции, Казахстане и Дании. С 2024 года Вагнер Лав защищает цвета бразильского «Аваи».

В активе 40-летнего нападающего также 20 матчей в составе сборной Бразилии.

Ранее хет-трик Вагнера Лава помог ЦСКА победить в матче в честь Кубка УЕФА.