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Хет-трик Вагнера Лава помог ЦСКА победить в матче в честь Кубка УЕФА

Хет-трик Вагнера Лава помог ЦСКА обыграть команду звезд Кубка УЕФА в гала-матче
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ПФК ЦСКА

Команда ветеранов ЦСКА крупно обыграла сборную европейских клубов в гала-матче в честь 20-летия победы армейцев в Кубке УЕФА.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счетом 5:1. Хет-трик в составе армейской команды оформил бразилец Вагнер Лав, еще по одному голу на свой счет записали Алан Дзагоев и Милош Красич. Единственный мяч за сборную европейских клубов забил Дидье Дрогба.

Действующий капитан ЦСКА и голкипер Игорь Акинфеев, который должен выйти в стартовом составе армейцев на матч 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом» 19 мая, начал игру и провел на поле 20 минут.

ЦСКА выиграл Кубок УЕФА в 2005 году, одержав победу над португальским «Спортингом». Для «Спортинга» это был второй выход в финал турнира под эгидой УЕФА (португальский клуб играл в финале кубка обладателей кубков 1964 года, где обыграл венгерский МТК), а для ЦСКА этот поединок стал первым на таком уровне. Финал завершился со счетом 3:1 в пользу армейцев.

ЦСКА стал первым российским клубом, который сумел одержать победу в еврокубке.

Ранее Вагнер Лав назвал самую большую сумму, которую он тратил за ночь в Москве.

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