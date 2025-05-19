На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Губерниев призвал посадить в тюрьму российского самбиста, избившего девушку

Губерниев о избившем девушку самбисте Гончарове: его надо посадить в тюрьму
close
Пресс-служба ТНТ

Журналист Дмитрий Губерниев на телеканале «Россия 24» прокомментировал ситуацию с самбистом Алексеем Гончаровым, который избил девушку, призвав посадить его в тюрьму.

«Это случай вопиющий. Он позорник российского спорта. Нужно навсегда отлучить его от спорта, применить необходимые санкции и, разумеется, посадить в тюрьму», — сказал Губерниев.

Гончарова обвинили в избиении сотрудницы караоке в Калининграде после попытки уйти, не оплатив счет. Инцидент произошел в ночь на 8 мая. По словам пострадавшей работницы заведения, Гончаров был нетрезв и пытался уйти, она не давала гостям уехать и попросила расплатиться, но самбист «выбил» ее. Сейчас девушка, которая получила два перелома, пытается привлечь обидчика к ответственности.

По словам очевидцев, в клубе на охране стоял всего один человек и он никак не помог.

Гончаров является бойцом смешанных единоборств (MMA) и выступал в полутяжелой весовой категории.

Ранее в Екатеринбурге отец избил судью из-за оценок дочери-фигуристки.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами