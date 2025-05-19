Губерниев призвал посадить в тюрьму российского самбиста, избившего девушку

Губерниев о избившем девушку самбисте Гончарове: его надо посадить в тюрьму

Журналист Дмитрий Губерниев на телеканале «Россия 24» прокомментировал ситуацию с самбистом Алексеем Гончаровым, который избил девушку, призвав посадить его в тюрьму.

«Это случай вопиющий. Он позорник российского спорта. Нужно навсегда отлучить его от спорта, применить необходимые санкции и, разумеется, посадить в тюрьму», — сказал Губерниев.

Гончарова обвинили в избиении сотрудницы караоке в Калининграде после попытки уйти, не оплатив счет. Инцидент произошел в ночь на 8 мая. По словам пострадавшей работницы заведения, Гончаров был нетрезв и пытался уйти, она не давала гостям уехать и попросила расплатиться, но самбист «выбил» ее. Сейчас девушка, которая получила два перелома, пытается привлечь обидчика к ответственности.

По словам очевидцев, в клубе на охране стоял всего один человек и он никак не помог.

Гончаров является бойцом смешанных единоборств (MMA) и выступал в полутяжелой весовой категории.

Ранее в Екатеринбурге отец избил судью из-за оценок дочери-фигуристки.