«Предчувствия нет»: Семин о борьбе за чемпионство в РПЛ

Тренер Семин о гонке за золото РПЛ: нет предчувствия, кто станет чемпионом

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин признался, что не может спрогнозировать, какая команда — петербургский «Зенит» или «Краснодар» — выиграет Российскую премьер-лигу (РПЛ). Его слова приводит «Матч ТВ».

«Сложнее соперник, вне всяких сомнений, у «Краснодара» — это «Динамо». У «Зенита» соперник легче. При этом никакого предчувствия нет, кто станет чемпионом. Есть только желание побыстрее посмотреть эти матчи», — заявил специалист.

После 29-го тура «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 64 очка. «Зенит», идущий на втором месте, отстает от лидера всего на один балл. На третьем месте расположилось московское «Динамо», имеющее в активе 56 очков. Но отстающий на балл столичный ЦСКА свой матч 29-го тура еще не провел.

В заключительном туре «Зенит» на своем поле примет грозненский «Ахмат», а «Краснодар» также на домашней арене сыграет с московским «Динамо». Все матчи 30-го тура стартуют одновременно — 24 мая в 16:30 по московскому времени.

Ранее «Зенит» установил рекорд чемпионата России.