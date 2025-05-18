Владелец «Вашингтона»: Овечкин закрепил за собой статус иконы НХЛ

Владелец «Вашингтона» Леонсис: Овечкин вписал свое имя в историю

Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис в своих соцсетях заявил, что форвард клуба Александр Овечкин вписал свое имя в историю.

«Овечкин вписал свое имя в историю, побив рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов за карьеру. Он окончательно закрепил за собой статус иконы НХЛ и Вашингтона», — написал Леонсис.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

«Вашингтон» закончил выступления в Кубке Стэнли, уступив в четвертьфинальной серии «Каролине». Серия до четырех побед завершилась со счетом 4:1. В полуфинальной серии «Каролина» сыграет с победителем пары «Торонто» — «Флорида».

Ранее Овечкин оценил минувший сезон для «Вашингтона».