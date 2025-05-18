«Надо сначала попасть в состав»: Овечкин о новом сезоне НХЛ

Овечкин о следующем сезоне НХЛ: необходимо попасть в состав в 40 лет

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в шутливой форме ответил, планирует ли быть в тренировочном лагере команды для подготовки к новому сезону Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит Russian Machine Never Breaks.

«Для меня это прежде всего необходимость попасть в состав в 40 лет, понимаете? Мне нужно сдать тест по катанию (улыбается). Это сначала, а потом посмотрим», — заявил он.

«Вашингтон» закончил выступления в Кубке Стэнли, уступив в четвертьфинальной серии «Каролине Харрикейнз». Серия до четырех побед завершилась со счетом 4:1. В полуфинальной серии «Каролина» сыграет с победителем пары «Торонто Мэйпл Лифс» — «Флорида Пантерз».

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее владелец «Вашингтона» заявил, что Овечкин закрепил за собой статус иконы НХЛ.