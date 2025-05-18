«Мне будет 40 лет»: Овечкин о возможности забить 900 шайб в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что постарается забить 900 голов в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит Russian Machine Never Breaks.

«Я никогда не думал о том, сколько буду играть. И никогда не думал, сколько голов забью. Потому что никогда не знаешь, что случится на льду. Мне повезло в этом году, я забивал и побил рекорд. Я с нетерпением жду следующего года. Как я уже сказал, мне будет 40 лет. Буду стараться делать все возможное и знаю, что команда мне поможет», — заявил он.

Всего на счету Овечкина в регулярных чемпионатах 897 шайб.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

«Вашингтон» закончил выступления в Кубке Стэнли, уступив в четвертьфинальной серии «Каролине Харрикейнз». Серия до четырех побед завершилась со счетом 4:1. В полуфинальной серии «Каролина» сыграет с победителем пары «Торонто Мэйпл Лифс» — «Флорида Пантерз».

Ранее владелец «Вашингтона» заявил, что Овечкин закрепил за собой статус иконы НХЛ.