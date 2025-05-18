В Госдуме объяснили, почему Загитовой отказали в постройке школы в Казани

Депутат Журова о школе Загитовой: не время строить объект на миллиард рублей

Депутат Госдумы России Светлана Журова объяснила, почему фигуристке Алине Загитовой отказали в постройке школы в Казани, отметив, что сейчас не время строить объект на миллиард рублей, передает «ВсеПроСпорт».

«Сейчас такое время, что не до строительства объектов на миллиард рублей. И для страны, и для республики непростой период, есть много других направлений, на которые нужны средства», — сказала Журова.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». В феврале она призналась, что провалила работу ведущей на «Ледниковом периоде».

19 июня 2024 года фигуристка защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Ранее Дмитрий Губерниев призвал россиян скинуться на школу Загитовой.