Губерниев призвал россиян скинуться на школу Загитовой

Журналист Дмитрий Губерниев призвал россиян собрать деньги на школу Алины Загитовой, передает «ВсеПроСпорт».

«Конечно, все россияне должны скинуться и открыть школу Алины Загитовой не только в Татарстане, но и во всех регионах Российской Федерации. Везде должны быть ее шоу», — сказал Губерниев.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». В феврале она призналась, что провалила работу ведущей на «Ледниковом периоде».

19 июня 2024 года фигуристка защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Ранее стало известно, почему власти Татарстана не согласовали проект школы Загитовой.