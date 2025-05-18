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Экс-игрок «Локомотива» назвал лучшие качества тренера Семина

Футболист Фернандеш назвал Семина одним из лучших тренеров в своей карьере
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший наставник московского «Локомотива» Юрий Семин стал лучшим тренером в карьере португальского полузащитника Мануэла Фернандеша. Об этом он рассказал в интервью порталу Legalbet.

«Семин был отличным тренером, у которого была очень серьезная дисциплина. Но нам это было нужно. Когда он пришел в «Локомотив», мы стали чемпионами, три года подряд участвовали в Лиге чемпионов. Думаю, большая часть успехов того «Локомотива» была добыта только благодаря Семину», — сказал Фернандеш.

Игрок добавил, что наставник был строгим и жестким. Однако, по словам Фернандеша, это было необходимо команде.

«Семин — один из лучших тренеров в моей карьере», — резюмировал португалец.

Юрий Семин четырежды возглавлял «Локомотив», и именно с ним команда завоевала все три титула чемпиона России. В последний раз он покинул железнодорожников по окончании сезона-2019/20, приведя «Локо» к победе в Суперкубке страны.

Фернандеш защищал цвета красно-зеленых с 2014 по 2019 год. За это время он провел за команду 144 матча, в которых забил 34 мяча и сделал 29 результативных передач. В составе «Локомотива» он стал чемпионом России и трехкратным обладателем Кубка.

Ранее бывшему президенту «Локомотива» предрекли пост гендиректора «Акрона».

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