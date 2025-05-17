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Стал известен главный кандидат на пост гендиректора «Акрона»

«Чемпионат»: Геркус — основной кандидат на пост гендиректора «Акрона»
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Официальный сайт «Локомотива»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус будет основным кандидатом на пост генерального директора тольяттинского «Акрона» после ухода Алексея Власова. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Геркус был президентом «Локомотива» с 2016 по 2018 год. С ним команда выиграла чемпионат России и национальный Кубок.

«Акрон» обыграл грозненский «Ахмат» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:2. Тольяттинский клуб в турнирной таблице идет на девятом месте, набрав 35 очков. «Ахмат» находится в зоне стыковых матчей на 13-й позиции, имея в активе 24 балла.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциации (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор российские команды проводят только товарищеские матчи.

Ранее «Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ.

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