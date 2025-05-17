Стал известен главный кандидат на пост гендиректора «Акрона»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус будет основным кандидатом на пост генерального директора тольяттинского «Акрона» после ухода Алексея Власова. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Геркус был президентом «Локомотива» с 2016 по 2018 год. С ним команда выиграла чемпионат России и национальный Кубок.

«Акрон» обыграл грозненский «Ахмат» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:2. Тольяттинский клуб в турнирной таблице идет на девятом месте, набрав 35 очков. «Ахмат» находится в зоне стыковых матчей на 13-й позиции, имея в активе 24 балла.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциации (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор российские команды проводят только товарищеские матчи.

Ранее «Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ.