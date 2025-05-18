Льва Яшина признали лучшим вратарем в истории

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила список лучших вратарей в истории футбола, который возглавил голкипер московского «Динамо» и сборной СССР Лев Яшин.

Второе место занял итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон. Третье место занял немецкий вратарь Мануэль Нойер.

«Черный паук», как называли Яшина, в 1963 году стал первым вратарем, получившим «Золотой мяч». Он участвовал в чемпионатах мира 1958, 1962, 1966 и 1970 годов. В 1956 году в составе сборной СССР он стал олимпийским чемпионом Игр в Мельбурне. В 1960 году национальная команда вместе с Яшиным стала чемпионом Европы, обыграв в финале сборную Югославии, а четырьмя годами позднее взяла серебро.

Лев Яшин всю карьеру провел в московском «Динамо» (с 1950 по 1970 год). В 2018 году в России была выпущена памятная банкнота с его изображением номиналом 100 рублей, она посвящена чемпионату мира по футболу.

Ранее Яшин занял второе место среди лучших футболистов Восточной Европы.