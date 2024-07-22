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Лев Яшин занял второе место среди лучших футболистов Восточной Европы

FourFourTwo: Яшин занял второе место среди лучших футболистов Восточной Европы

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РИА «Новости»

Британский спортивный портал FourFourTwo поставил легендарного советского вратаря Льва Яшина на второе место среди лучших футболистов Восточной Европы.

Первое место занял нападающий сборной Венгрии Ференц Пушкаш. Замкнул тройку венгр Сандор Кочиш.

Нападающий московского «Спартака» Игорь Нетто занял 20-е место, а голкипер красно-белых Ринат Дасаев — 22-е. Альберт Шестернев, выступавший за московский ЦСКА, занял 24-е место.

Украинский форвард Андрей Шевченко расположился на седьмой строчке.

«Черный паук», как называли Яшина, в 1963 году стал первым вратарем, получившим «Золотой мяч». Он участвовал в чемпионатах мира 1958, 1962, 1966 и 1970 годов. В 1956 году в составе сборной СССР он стал олимпийским чемпионом Игр в Мельбурне. В 1960 году национальная команда вместе с Яшиным стала чемпионом Европы, обыграв в финале сборную Югославии, а четырьмя годами позднее взяла серебро.

Лев Яшин всю карьеру провел в московском «Динамо» (с 1950 по 1970 год). В 2018 году в России была выпущена памятная банкнота с его изображением номиналом 100 рублей, она посвящена чемпионату мира по футболу.

Ранее Яшин был признан лучшим вратарем всех времен.

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