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Экс-футболист «Зенита»: тренера «Спартака» судьи довели до белого каления

Экс-футболист «Зенита» Радимов раскритиковал судейство в РПЛ
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Экс-полузащитник петербургского «Зенита» раскритиковал судейство в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Матч ТВ».

«Зрители в РПЛ теперь есть, яркие футболисты есть, и все это прекрасно. А что с судьями? Вот и Станковича довели до белого каления. Главное, чтобы были одинаковые трактовки моментов. А сейчас?» — сказал Радимов.

«Краснодар» борется за чемпионство в Российской премьер-лиге. После 29 туров национального первенства команда возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 64 очка. Петербургский «Зенит», который идет вторым, набрал 60 очков. Клуб в матче 29-го тура сразится на выезде с «Ростовом» 18 мая.

В матче 29-го тура РПЛ «Краснодар» обыграл «Оренбург». Встреча, которая состоялась на стадионе «Газовик» в Оренбурге, завершилась с результатом 2:1 в пользу «Краснодара». Оренбургский клуб открыл счет уже на 7-й минуте, отличился Брайан Мансилья. На 29-й минуте «Краснодар» сумел сравнять благодаря голу Джона Кордобы, а Лукас Оласа на 51-й минуте вывел свою команду вперед.

Ранее экс-футболист «Зенита» назвал своего фаворита в чемпионской гонке РПЛ.

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