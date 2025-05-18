Стало известно о возвращении Овечкина в Россию

Представитель: Овечкин вернется в Россию в ближайшее время

Представитель капитана «Вашингтона» Александра Овечкина Глеб Чистяков сообщил, что хоккеист приедет в Россию в ближайшее время. Его слова приводит газета «Спорт-Экспресс».

«Александр планирует в вернуться в ближайшее время. До лета уже будет в Москве», — заявил собеседник издания.

Каких-либо подробностей Чистяков не привел.

16 мая «Вашингтон» проиграл «Каролине» со счетом 1:3 в пятом матче серии второго раунда плей-офф. «Кэпиталз» уступили в серии (1-4) и вылетели из Кубка Стэнли.

Накануне журналист Том Гулитти рассказал, что Овечкин еще не знает, станет ли следующий сезон последним для него в Национальной хоккейной лиге. Капитан «Вашингтона» пояснил, что еще не задумывался над этим, но планирует сделать все, что в его силах, чтобы выступить достойно в следующем сезоне.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона».

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ в результате чего он превзошел достижение Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории.

Ранее в США оценили игру Овечкина в серии в плей-офф НХЛ.