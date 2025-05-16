«Пропала искра»: в США оценили игру Овечкина в серии в плей-офф НХЛ

Автор издания Daily Faceoff Стивен Эллис выразил мнение, что в игре российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина «пропала искра» в ходе серии плей-офф НХЛ против »Каролины Харрикейнз».

«Опасения по поводу его формы в плей-офф были изначально. Возникал вопрос: сколько у него еще запала и сил для настоящей кубковой гонки? Нельзя сказать, что Овечкин выглядит слабо — но та искра, которая делала его опаснейшим снайпером весь сезон, будто бы пропала», — написал Эллис.

Пятая встреча между «Вашингтоном» и «Каролиной» прошла в столице США на «Кэпитал Уан-Арене» и завершилась со счетом 3:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джоржан Стаал, Андрей Свечников и Сет Джарвис. У проигравшей команды единственный гол на счету Энтони Бовиллье.

После этой игры счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу «Каролины». За право сыграть в финале Кубка Стэнли 2025 года «Харрикейнз» поборется с победителем пары «Флорида Пантерз» — «Торонто Мэйпл Лифс», счет в этой серии 3-2 в пользу американской команды.

Ранее Овечкин высказался о вылете «Вашингтона» из Кубка Стэнли.