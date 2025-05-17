Экс-вратарь «Краснодара»: команда сделала очередной шаг к чемпионству

Бывший голкипер «Краснодара» Андрей Синицын отреагировал на победу команды в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга», заявив, что южане сделали очередной шаг к чемпионству, передает «Чемпионат».

«Краснодар» сделал очередной шаг к чемпионству, впереди последний экзамен — матч с «Динамо». Начало матча с «Оренбургом» получилось неоднозначно, но уже после гола Кордобы все стало понятно», — сказал Синицын.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Газовик» в Оренбурге, завершилась с результатом 2:1 в пользу «Краснодара». Оренбургский клуб открыл счет уже на 7-й минуте, отличился Брайан Мансилья. На 29-й минуте «Краснодар» сумел сравнять благодаря голу Джона Кордобы, а Лукас Оласа на 51-й минуте вывел свою команду вперед.

«Краснодар» борется за чемпионство в Российской премьер-лиге. После 29 туров национального первенства команда возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 64 очка. Петербургский «Зенит», который идет вторым, набрал 60 очков. Клуб в матче 29-го тура сразится на выезде с «Ростовом» 18 мая. «Оренбург» — аутсайдер РПЛ, команда идет на предпоследнем месте в турнирной таблице, имея в активе 19 очков.

Ранее Андрей Аршавин заявил, что «Краснодар» почувствовал кровь.