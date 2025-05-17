Экс-игрок «Спартака» потерял сознание во время матча

Экс-игрок «Спартака» Горбатенко потерял сознание на поле в матче Медиалиги

Футболист медиаклуба «Рома» Игорь Горбатенко потерял сознание на поле во время матча Медийной футбольной лиги (МФЛ), передает Медиафутбол на Спортсе''.

Инцидент произошел во время матча «Ромы» против клуба Fight Nights. Перед серией буллиталити 36-летний хавбек направился к воротам, а затем упал на газон.

В трансляцию попал эпизод, в котором Горбатенко лежит на газоне и улыбается. К футболисту сразу подбежали медики для оказания помощи.

«Подошел, поздоровались. Потом он упал, я думал, что прикалывается», — сказал голкипер Fight Nights Василий Лукичев.

Горбатенко поднялся самостоятельно на ноги. Он покинул поле в сопровождении врачей.

Горбатенко провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) шесть матчей за «Спартак». Также он играл за екатеринбургский «Урал», ярославский «Шинник», самарские «Крылья Советов» и тульский «Арсенал».

Ранее «Ростов» показал видео с голкипером, потерявшим сознание во время матча.