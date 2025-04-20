«Ростов» показал видео с голкипером, потерявшим сознание во время матча

«Ростов» показал видео с голкипером Ятимовым, потерявшим сознание во время игры

Футбольный клуб «Ростов» в своем Telegram-канале показал видеозапись с голкипером Рустамом Ятимовым, приземлившимся на голову и потерявшим сознание в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с воронежским «Факелом».

Запись сделана в подтрибунном помещении.

«Рустик с командой», — написано в публикации.

Во втором тайме поединка, который проходил на стадионе «Факел» в Воронеже, вратарь пытался поймать мяч, после чего неудачно упал на газон, сильно ударившись головой, и некоторое время лежал без движения. На поле вышла медицинская бригада, которая оказала ему первую помощь и унесла вратаря на носилках. К этому моменту Ятимов уже пришел в себя.

Игру продолжил Даниил Одоевский.

Ятимов — голкипер сборной Таджикистана. Он перешел в ростовскую команду в 2024 году и сыграл за клуб 22 матча.

Поединок закончился победой «Ростова» со счетом 2:0. Теперь в активе ростовской команды 36 очков и седьмое место в турнирной таблице национального первенства. Воронежский клуб — аутсайдер РПЛ, команда идет на последнем месте в таблице, набрав 15 очков. В следующем туре РПЛ «Ростов» 26 апреля сыграет на домашнем стадионе против московского «Локомотива». Игра начнется в 16:30 по московскому времени.

Ранее в «Ростове» рассказали о состоянии вратаря, потерявшего сознание в матче РПЛ.