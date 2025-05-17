Мостовой возглавит сборную европейских клубов

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой возглавит сборную европейский клубов в гала-матче, посвященном 20-летию победы московского ЦСКА в Кубке УЕФА в 2005 году. Об этом Sport24 рассказал сообщил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

«Тренером команды европейских клубов будет Александр Мостовой», — сказал Брейдо.

В финале Кубка УЕФА сезона-2004/05 «армейцы» обыграли португальский «Спортинг» с результатом 3:1. Лиссабонцы открыли счет на 29-й минуте, однако во втором тайме ЦСКА забил трижды: Алексей Березуцкий на 57-й, Юрий Жирков на 66-й и Вагнер Лав на 75-й минутах.

Встреча состоится 18 мая в Москве. Команда легенд ЦСКА сыграет против сборной клубов, которых «красно-синие» обыграли на пути к победе в Кубке УЕФА.

Мостовой является двукратным чемпионом Советского Союза (1987, 1989 годы) в составе «Спартака». За красно-белых он выступал с 1987 по 1992 год, проведя 142 матча. Также он играл за португальскую «Бенфику», французские «Страсбур» и «Кан», испанские «Сельту» и «Алавес».

Ранее был назван футболист, который сыграет в гала-матче ЦСКА.