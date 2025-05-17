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Экс-футболист заявил, что тренер «Спартака» с пренебрежением относится к России

Экс-футболист Пономарев: Станкович с пренебрежением относится к России
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Александр Вильф/РИА Новости

Экс-защитник сборной СССР Владимир Пономарев заявил, что главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович с пренебрежением относится к России, передает РИА Новости.

«Поведение Станковича на футбольном поле просто хамское. Все его жесты и крики показывают, что он неуважительно относится к нашей стране. Он даже демонстрирует какое-то пренебрежение к нашей стране», — сказал Пономарев.

15 мая «Спартак» проиграл «Ростову» и вылетел из Кубка России. Встреча состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершилась победой гостей с результатом 2:1. Красно-белые доигрывали матч в меньшинстве из-за двух удалений, красные карточки получили Манфред Угальде и Наиль Умяров. Также в концовке матча из-за ругани с арбитром был удален и сам Станкович.

11 мая «Динамо» обыграло на своем поле московский «Спартак» в 28-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Динамо». На седьмой минуте матча счет ударом с пенальти открыл Хорхе Карраскаль. На 30-й минуте окончательный счет встречи установил Данил Глебов.

Ранее агент заявил о желании Станковича уйти из «Спартака».

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