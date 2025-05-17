Аршавин заявил, что «Краснодар» почувствовал кровь

Аршавин о победе «Краснодара» над «Оренбургом»: они почувствовали кровь

Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин оценил победу «Краснодара» над «Оренбургом» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), заявив, что «быки» почувствовали кровь, передает «Матч ТВ».

«Краснодар» все равно не находится в лучших кондициях. Именно в таких матчах важно проявлять характер. Поначалу все не так гладко складывалось. Но когда счет сравнялся, «Краснодар» прибавил, почувствовал кровь», — сказал Аршавин.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Газовик» в Оренбурге, завершилась с результатом 2:1 в пользу «Краснодара». Оренбургский клуб открыл счет уже на 7-й минуте, отличился Брайан Мансилья. На 29-й минуте «Краснодар» сумел сравнять благодаря голу Джона Кордобы, а Лукас Оласа на 51-й минуте вывел свою команду вперед.

«Краснодар» борется за чемпионство в Российской премьер-лиге. После 29 туров национального первенства команда возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 64 очка. Петербургский «Зенит», который идет вторым, набрал 60 очков. Клуб в матче 29-го тура сразится на выезде с «Ростовом» 18 мая. «Оренбург» — аутсайдер РПЛ, команда идет на предпоследнем месте в турнирной таблице, имея в активе 19 очков.

Ранее «Краснодару» присудили техническое поражение в матче с московским «Локомотивом».