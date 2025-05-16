«Краснодару» присудили техническое поражение в матче с «Локомотивом»

КДК РФС присудил ЖФК «Локомотив» победу над «Краснодаром» за участие Воротынцевой в матче чемпионата России

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) присудил женскому футбольному клубу «Краснодар» техническое поражение в матче девятого тура чемпионата России против московского «Локомотива». Об этом сообщил глава организации Артур Григорьянц, чьи слова приводит «Матч ТВ».

«Удовлетворили протест «Локомотива» и аннулировали результат матча. КДК РФС присудил поражение «Краснодару» со счетом 0:3 и победу «Локомотиву» со счетом 3:0. В матче приняла участие Юлия Воротынцева, которой не было в протоколе», — рассказал Григорьянц.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Сапсан Арена», завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственный мяч в этом матче забила Алина Лихота на 89-й минуте.

После измененного результата у женской команды «Локомотив» стало 18 очков после восьми игр и они занимают четвертое место в турнирной таблице. «Краснодар» с 13 баллами идет пятым.

Ранее главного тренера «Спартака» Деяна Станковича оштрафовали по итогам матча с «Динамо».