«Запах перегара был жесткий»: Вагнер Лав о приеме у Путина после победы в Кубке УЕФА

Экс-игрок ЦСКА Вагнер Лав вспомнил о приеме у Путина после победы в Кубке УЕФА

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав вспомнил, как команда после победы в Кубке УЕФА ходила на прием к президенту России Владимиру Путину. Его слова приводит Sport24.

«Запах перегара от нас всех действительно исходил конкретный. Прямо жесткий! Мало того, мы с Карвальо еще и не понимали, что происходит. Смотрим: парни расслабились, угорают, смеются. А мы с Даниэлем думали только об одном — о стакане воды!» — вспомнил он.

ЦСКА выиграл Кубок УЕФА в 2005 году, одержав победу над португальским «Спортингом». Для «Спортинга» это был второй выход в финал турнира под эгидой УЕФА (португальский клуб играл в финале кубка обладателей кубков 1964 года, где обыграл венгерский МТК), а для ЦСКА этот поединок стал первым на таком уровне. Финал завершился со счетом 3:1 в пользу армейцев.

ЦСКА стал первым российским клубом, который сумел одержать победу в еврокубке.

Вагнер Лав играл за армейский клуб с 2004 по 2012 год, а также присоединился к команде в 2013 году. 40-летний футболист выступает до сих пор, сейчас он играет за бразильский клуб «Аваи».

Ранее игрокам «Ростова» отказались дать выходной после победы над «Спартаком».