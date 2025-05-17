Для сборной России хотят найти знаковых соперников

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Денис Соловьев заявил, что национальная российская сборная может сыграть с именитыми соперниками, если будут достигнуты договоренности. Его слова приводит РИА Новости.

«Если договоримся, это будут именитые и знаковые соперники. Это будет хороший уровень. Конкретнее не скажу — вы будете гадать», — заявил Соловьев, не став уточнять, идет ли речь о командах из топ-50 рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА).

19 марта сборная России под руководством Валерия Карпина провела первый товарищеский матч в 2025 году и разгромила национальную команду Гренады с результатом 5:0. Россия также сыграла матч с Замбией 25 марта в Москве, игра закончилась с аналогичным счетом.

25 апреля стало известно о том, что товарищеский матч между сборными России и Нигерии пройдет в «Лужниках» 6 июня. 10 июня сборная России сыграет в Минске с Белоруссией.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола и Союз европейских ассоциаций отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее в африканской сборной назвали условие для матча с Россией.