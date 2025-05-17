«Как встретить динозавра на Красной площади»: Губерниев о шансах биатлонистов на ОИ

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев признался, что не очень верит в допуск российских биатлонистов на зимние Олимпийские игры — 2026. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Я считаю, что говорить об этом преждевременно, потому что нас никуда могут и не допустить в биатлоне. Скорее всего, так и произойдет. Гипотетически это как встретить динозавра на Красной площади. Шансы на это 50 на 50. Так же и в биатлоне сейчас — либо будем бороться за медали, либо не будем», — заявил он.

До этого глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров в интервью «Матч ТВ» заявил, что российские биатлонисты будут бороться за медали, если попадут на Олимпиаду.

IBU отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под эгидой своей организации с 2022 года после рекомендации Международного олимпийского комитета после начала боевых действий на Украине. С тех пор отстранение несколько раз продлевалось.

25 февраля в Международном олимпийском комитете (МОК) призвали допустить сборные России до Олимпийских игр 2026 года. СМИ утверждают, что в МОК уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

Ранее российская биатлонистка пожаловалась на зарплаты, упомянув футболистов.