Российская биатлонистка пожаловалась на зарплаты, упомянув футболистов

Российская биатлонистка Виктория Метеля пожаловалась на зарплату, отметив, что они получают гораздо меньше денег, чем футболисты и хоккеисты. Ее слова приводит РИА Новости.

«Это, конечно, грустно и обидно. Но, мне кажется, с этим ничего не поделать. Зарплаты не такие, как хотелось бы, но нам помогают различные спонсоры, и в этом есть определенные плюсы», — заявила она.

В сезоне 2024/25 Метеля завоевала свои первые личные награды на взрослом уровне: на Кубке России она выиграла бронзу в гонке преследования и серебро спринта, а на Кубке Содружества стала второй в пасьюте. В феврале 2025 года она одержала первую личную победу в карьере, выиграв золото в масс-старте на «Кубке сильнейших». По ходу чемпионата России Метеля дважды становилась бронзовой призеркой: в индивидуальной гонке и эстафете.

IBU отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под эгидой своей организации с 2022 года после рекомендации Международного олимпийского комитета после начала боевых действий на Украине. С тех пор отстранение несколько раз продлевалось.

25 февраля в Международном олимпийском комитете (МОК) призвали допустить сборные России до Олимпийских игр 2026 года. СМИ утверждают, что в МОК уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

Ранее было названо условие допуска российских биатлонистов на международную арену.