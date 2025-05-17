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«Крылья Советов» не пытаются погасить долг перед «Ростехом»

В «Ростехе» заявили, что самарские «Крылья Советов» не пытаются погасить долг
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Виталий Тимкив/РИА Новости

Самарские «Крылья Советов» не предпринимают попыток, чтобы погасить долг перед «Ростехом». Об этом сообщили в пресс-службе компании в комментарии «Чемпионату.com».

«Проблема в том, что время идет, но мы не видим со стороны должника конкретики. В апреле нам поступили общие предложения о погашении задолженности в течение трех лет. Однако условия, график выплат и обеспечение долга не представлены. Нам не предлагают ликвидный залог, хотя переговоры об этом ведутся несколько лет», — указано в сообщении.

В начале 2025 года стало известно, что дочерняя компания «Ростеха», «РТ-Капитал», подала в суд на футбольный клуб «Крылья Советов» с требованием вернуть долг в размере ₽897 млн. Срок погашения долга истек еще в 2016 году. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев указывал, что эта задолженность «искусственно поддерживалась в течение 10 лет», хотя клуб мог ее гасить. Однако с 2016 года обязательства не выполнялись, в связи с чем и было принято решение обратиться в суд.

В «РТ-Капитал» отметили, что ежегодно подтверждали статус долга клуба перед Российской премьер-лигой (РПЛ), что позволяло ему выступать в чемпионате, а также предлагали реструктуризировать задолженность «при условии предоставления надлежащего обеспечения».

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» идут на десятом месте. 16 мая в СМИ появилась информация, что клуб не прошел лицензирование для участия в РПЛ, однако в Российском футбольном союзе это опровергли.

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